"Gesprek met de broers Roodhooft": toekomst van Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck op tafel

Mathieu van der Poel zit met een groot doel voor dit jaar. Hij wil op 14 september wereldkampioen mountainbiken worden.

Mathieu van der Poel heeft al heel wat zaken op zijn bucketlist in de koers kunnen afvinken, maar wereldkampioen in het mountainbiken is hij nog niet.

Dat wil hij halfweg september doen in Crans-Montana, maar de generale repetitie vorig weekend in het Tsjechische Nove Mesto werd een fiasco.

De Nederlander kwam twee keer ten val, moest opgeven en bleek achteraf een moeilijk te genezen breukje in de pols te hebben. Zal hij dat WK mountainbiken wel rijden?

“Hij zal ongetwijfeld een gesprek hebben met de gebroeders Roodhooft, die zijn team leiden, om te bepalen of dit het juiste moment is”, klinkt het bij Axel Merckx in La Dernière Heure.

“Je zou in de schoenen van Van der Poel kunnen staan en denken dat dit jaar een kans biedt, aangezien het WK in Rwanda niet past bij zijn profiel. Maar misschien zou het verstandig zijn om dit doel uit te stellen.”

Toch zal het Van der Poel zelf zijn die de knoop doorhakt, aldus Merckx. Maar, de ploeg is op zoek naar een extra sponsor omdat Deceuninck na dit seizoen stopt.

“Als boegbeeld van Alpecin-Deceuninck is zijn deelname aan de Tour de France erg belangrijk. In de zoektocht naar een mogelijke nieuwe partner is dit een cruciaal moment. Daarom is het verstandig om een goed gesprek te voeren over Mathieus ambities en zijn toekomstige motivatie, zodat een oplossing wordt gevonden die voor iedereen werkt.”