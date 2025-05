🎥 Helemaal door het dolle heen: Wout van Aert veroorzaakt een totale vreugde-uitbarsting in de Giro

Als wielrenner kun je andere mensen dolgelukkig maken. Daar haalt Wout van Aert ongetwijfeld ook veel voldoening uit.

Andere mensen gelukkig maken staat dan ook hoog op de bucketlist van Wout van Aert. Zelfs na een zware dag vol inspanningen in de Giro. En al helemaal als het om kinderen gaat. Dat zal hem wel nauw aan het hart liggen, zeker aangezien hij en zijn vrouw Sarah de ouders zijn van twee jonge kinderen. We kunnen aannemen dat hij sindsdien er nog meer oog voor heeft.

Online gaat een filmpje rond van het Instagramaccount van Massimiliano Riccio. Op het filmpje is te zien hoe Wout van Aert komt aangereden en achter de hekken een paar kleine jongens staan te wachten. Wout is zo vriendelijk om zijn drinkbus af te geven, want enkele seconden later heeft één van hen zijn bidon kunnen bemachtigen.

Jongen dolblij met drinkbus Wout van Aert

De jongen in kwestie zet het meteen op een lopen, breed lachend van geluk, met de bidon van Wout van Aert in zijn rechterhand. De andere jongen loopt er ook achteraan, misschien nog hopend om ook eens die bidon in zijn bezit te krijgen. Het is voor beiden alvast dolle pret. Van Aert heeft enkele jonge kinderharten zo dus heel gelukkig gemaakt.

That joy of kids after getting a bidon from Wout van Aert 🥰



🎥: capitan_riccioflex #GirodItalia pic.twitter.com/VCkzkBkSeq — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 28, 2025

Alle reacties op Instagram zijn uiteraard enorm positief. Daar horen vele hartjes bij. Op X wordt het filmpje ook gedeeld op het account van Lukas Ronald Lukacs, één van de bekende accounts vol met wielerupdates. Howard Davies plaatst op dit platform een veelzeggende reactie: "Wie zou er niet één van de bidons van Wout van Aert willen?"

Mooie geste van Van Aert

Van Aert heeft met dit mooie gebaar opnieuw punten gescoord. Hij zal in de eerste plaats na de Giro vooral terugdenken aan de sportieve prestaties die hij in deze grote ronde geleverd heeft, maar deze geste kon ook wel tellen.