Dat mag ook wel: Wout van Aert geeft een woordje uitleg bij het gedrag van zichzelf, Mads Pedersen en Kaden Groves

Een leek zou het misschien vreemd gedrag gevonden hebben van de snelle toppers. Wout van Aert verklaart hoe alles in zijn werk is gegaan.

Wout van Aert gaf al zijn algemene analyse van de ontwikkelingen in de achttiende Giro-etappe. In een interview bij Eurosport heeft Van Aert nog wat extra duiding gegeven. Het was de commentatoren reeds opgevallen dat hij zijn 'vriend' Mads Pedersen ging opzoeken. Vooral die ene koninklijke sprint tussen hen beiden zal nog wel even bijblijven.

Met Pedersen, Van Aert en Groves in de vlucht van de dag zou je misschien gedacht hebben dat die drie er wel alles aan zouden doen om het te doen uitdraaien op een sprint. Dan zouden ze alle drie toch een behoorlijke kans op de ritzege hebben. Het is heel anders afgelopen. Er waren te veel renners mee om het te kunnen controleren.

Van Aert, Pedersen en Groves kijken naar elkaar

Bovendien zaten er weinig eenzaten bij. Bij de vertegenwoordigde ploegen kon eerst de ene en dan de andere proberen weg te springen. "Ik wist dat de finale ingewikkeld zou worden", verwijst Van Aert nog een keertje naar die situatie. "Ik denk dat Mads, Kaden en ik elkaar aan het schaduwen waren." Er werd een situatie in de hand gewerkt waarbij deze drie vooral naar elkaar keken.

"We konden er mee leven dat de kopgroep voor de overwinning zou rijden." In die kopgroep was Dylan van Baarle de ploegmaat van Wout van Aert, Edward Planckaert die van Kaden Groves en Daan Hoole die van Mads Pedersen. De drie zogenaamde sprinters vonden het dus prima dat luitenanten van hun eens hun kans zouden krijgen.

Denz maakt het af voor Red Bull

Voor Hoole had het al zijn tweede ritzege in deze Giro kunnen worden na zijn verrassende tijdritwinst. Zo ver kwam het niet, want het was toch een eenzaat die uiteindelijk de koppeltjes voor schut zette. Nico Denz maakte het af voor Red Bull-BORA-hansgrohe.