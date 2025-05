De eeuwige glimlach is niet meer: organisatie Kom op tegen Kanker kondigt plan aan vanwege dood Ludo Dierckxsens

We zullen de glimlach van Ludo Dierckxsens voor altijd moeten missen. Bij Kom op tegen Kanker hadden ze zich wel een ander begin van hun actie voorgesteld.

Het overlijden van Ludo Dierckxsens kwam er op wat nog maar de eerste dag van vier dagen Kom op tegen Kanker moet worden. Zijn heengaan zette de organisatie ongetwijfeld aan tot nadenken. Er is beslist om door te gaan met de editie van 2025 en die te gebruiken om een hommage te brengen aan de voormalige profwielrenner.

Dierckxsens is ook niet zomaar iemand voor de organisatie. Hij was iemand die zich al vanaf de eerste editie inzette voor Kom op tegen Kanker. "We denken in de eerste plaats dat we uitgebreid hulde moeten brengen aan Ludo Dierckxsens. Dat zullen we ook doen als we alle wegkapiteins samen hebben", reageerde David Vansteenbrugge bij VTM NIEUWS vlak na het vernemen van het trieste nieuws.

Ingetogen hulde brengen aan Dierckxsens

Al die wegkapiteins kenden Dierckxsens immers zeer goed, na vele jaren van samenwerking. Vandaag is Kom op tegen Kanker dus toe aan de tweede dag. "We gaan ook vrijdag op een bepaalde manier hulde brengen en ter ere van hem de rit aanvatten. Dat zal uiteraard op een ingetogen manier zijn." Dat kunnen we ons niet anders inbeelden.

Het is volgens Vansteenbrugge wel belangrijk dat dit gebeurt. "Deze organisatie is bij uitstek een plek waar mensen een moeilijk verhaal een plaats kunnen geven." Daarom is het toepasselijk dat de editie van 2025 kan blijven doorgaan. "Dat zal dus ook ter ere van Ludo Dierckxsens zijn." De komende dagen fietst iedereen met hem in zijn gedachten.

Dood Dierckxsens zorgt voor heel andere stemming

Het zal ongetwijfeld ook een schok geweest zijn voor de organisatie bij het vernemen van het overlijden van Dierckxsens. We kunnen ons voorstellen dat de grote start van de actie donderdag in Mechelen nu toch in een heel andere stemming plaatsvond.