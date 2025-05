Hij laat zich niet afschrikken: Wout van Aert laat zich weer zien op een manier die doet denken aan passages in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na een babbeltje te hebben geslagen met Asgreen, heeft Wout van Aert de mouwen opgerold. Hij is in de negentiende rit van de Giro begonnen aan een onderneming zoals hij er vroeger geregeld eentje op gang bracht in de Tour.

Iedereen wist dat het enorm zwaar ging zijn, met maar liefst vijf bergen op het menu vandaag. Dat hield Wout van Aert niet tegen om vlak voor de voet van de eerste van die vijf bergen, de Croce Serra, al te versnellen op de kop van het peloton. Hij zal gedacht hebben dat het op dat stuk nog doenbaar was, voor te beginnen aan 11,2 kilometer aan 4,6% gemiddeld.

Al snel sprongen andere renners mee en scheurde het peloton in stukken. Antonio Tiberi was een opvallende naam die vooraan opdook. Van Aert zag ook zijn ploegmaat Bart Lemmen de oversteek maken. Uiteindelijk moest het ook tot een samenvloeiing komen van twee grote groepen. Arensman was ook mee, maar kon het tempo van Van Aert niet volgen.

Van Aert krijgt twee ploegmaats mee

Van Aert zal ook blij geweest zijn dat met Edoardo Affini nog een derde renner van Visma-Lease a Bike mee in de ontsnapping ging. Zo zal WVA best vinden dat hij in goed gezelschap vertoeft. Bij het tot stand komen van de vlucht bestond de samenstelling uit zowel klimmers van de tweede rij als sprinters die op tijd willen binnenkomen.

Wat Van Aert betreft hebben we dit natuurlijk al eerder gezien. Hij is het wel gewend om de rol van satellietrenner op te nemen en vooruit gestuurd te worden tijdens een bergrit. Wanneer de klassementsman van de ploeg zich dan in de voorste gelederen begeeft, kan Van Aert nog van een enorm grote waarde zijn voor hem.

Simon Yates hoopt op goede dag van Van Aert

Dat is duidelijk het plan van Visma-Lease a Bike, om zo de kansen van Simon Yates op een goed resultaat te vergroten. Van Aert is inmiddes gelost uit de kopgroep maar kan Yates nog altijd van dienst zijn. De Brit zal hopen dat hij er evenveel voordeel uit kan halen als Vingegaard in het verleden in de Tour.