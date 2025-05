Iedereen trekt grote ogen maar Wout van Aert zet puntjes op de i en vertelt waar hij er helemaal geen probleem van maakt

Iedereen keek toch wel met grote ogen naar de ontwikkelingen in Giro-rit 18. Aan Wout van Aert heeft het niet gelegen: hij kwam nog binnen op 3'40" van Nico Denz. Veel van zijn collega's finishten bijna een kwartier na de ritwinnaar.

Enkele dagen voor het einde van de Giro werd er blijkbaar heel wat geloerd. "Da's koers, hé", maakt Wout van Aert er bij Sporza helemaal geen probleem van. "Het was een grote kopgroep met redelijk wat snelle mannen en er zat vooral een behoorlijk aantal ploegmaats bijeen. Lidl-Trek en Alpecin-Deceuninck hadden het eerst nog lange tijd onder controle in het peloton."

Daar kwam plots dan toch verandering in. "Op een gegeven moment reed er een groep weg waarbij bijna alle ploegen iemand mee hadden. Daar was vrijwel iedereen blij mee. Ik had Dylan van Baarle vooraan." Van Aert is blij dat zijn Nederlandse ploegmaat ook eens zijn kans kreeg. "Mooi dat hij de kans had om voor de overwinning te vechten, maar het mocht niet zijn."

Plan A Visma-Lease a Bike werkt niet

Ze hadden ook bij Visma-Lease a Bike in eerste instantie in gedachten om een andere renner uit te spelen. "Plan A was om proberen te controleren voor Olav Kooij, maar je zag snel dat iedereen die laatste kans wou benutten." Het was inderdaad voor velen een laatste kans op een ritzege, want nu volgen enkel nog twee bergritten en een 'criterium' in Rome.

"Dylan en ik hebben elkaar op de eerste klim goed kunnen helpen. In de finale was er maar één move. Daaraan zag je dat niemand nog de beste benen had." Van Aert beseft wat er nu op hem en op de rest van het peloton in de Giro af komt, met de finishes in Champoluc en Sestrière. "De komende twee dagen zijn superzwaar. We gaan aan de bak voor Simon Yates."

Yates moet vooral achterom kijken

De Brit van Visma-Lease a Bike staat momenteel derde in het klassement, op minder dan een minuut van leider Del Toro. Giro-winst is dus nog altijd mogelijk, maar wellicht moet Yates vooral achterom kijken. Zijn voorsprong op Gee, de nummer 4 in het klassement, is 1'06".