Voor ongeluk geboren?! Ongelooflijk: Roglic krijgt tussen crashes door dieven op zijn dak, zijn vrouw doet boekje open

Je zou bijna echt denken dat Primoz Roglic voor het ongeluk geboren is. Zijn vrouw onthult dat hun gezin onlangs beroofd is.

We moeten alles in zijn perspectief plaatsen: Primoz Roglic is uitgegroeid tot één van de beste ronderenners van zijn generatie en heeft dus wel het geluk een succesvolle wielercarrière te kunnen uitbouwen. Tegelijkertijd is hij ook al vaak achtervolgd door vele valpartijen. Zo ook in de Giro van 2025. De pech begon voor hem in de gravelrit.

Dat was zeker niet de laatste keer dat hij tegen de grond ging. Enkele valpartijen later kwam het uiteindelijk tot een opgave in de zestiende etappe van de Giro. Op sportief gebied heeft hij dus al genoeg te verwerken. Er zijn ook extrasportieve zorgen. Zijn vrouw Lora Roglic Klinc verklapte aan het Sloveense SiOL dat hun gezin beroofd is.

Onder andere computer gestolen bij Roglic

De diefstal heeft plaatsgevonden tijdens het bijwonen van de tiende rit van de Giro. Midden op de dag werd er ingebroken in de camper van Roglic. De inbrekers vernielden een raam en stalen een computer die verstopt lag in bed. Daarnaast hebben ze ook een mobiele telefoon, geld en twee ringen buit gemaakt. Wat erg om zoiets te moeten meemaken.

Het is een camper zonder duidelijke herkenningstekens van Roglic. Vermoedelijk wisten de inbrekers dus niet dat ze inbraken in een camper van een bekende wielrenner. Die dag stond in de Giro de tijdrit van Lucca naar Pisa op het programma. De diefstal gebeurde op klaarlichte dag. Terwijl Roglic het beste van zichzelf gaf in de Giro, waren ook de inbrekers aan het werk.

Roglic binnenkort naar Tour de France

Er is de laatste tijd dus heel wat gebeurd dat Primoz Roglic achter zich zal willen laten. De Sloveen begint binnenkort ongetwijfeld met zijn voorbereiding op de Tour de France. Daar wil hij nog eens een gooi doen naar een podiumplaats en in zijn gedachten zelfs naar eindwinst.