Wat is er aan de hand bij Visma-Lease a Bike? Kritische kopman ziet het anders dan de rest, Vanmarcke legt probleem uit

Sep Vanmarcke volgt alle ontwikkelingen tijdens de Giro van nabij. Wat bij Visma-Lease a Bike aan de hand is, daar moet hij toch ook even bij stilstaan.

Simon Yates verloor op weg naar Champoluc tijd op Del Toro en Carapaz. Bovendien gaf de Brit bij Eurosport een opmerkelijk interview. "Het plan deze ochtend was compleet anders in vergelijking met wat we gedaan hebben", beweerde Yates. "Dat zal ik moeten herbekijken met de ploeg. Of ik dat verder wil uitleggen? Neen, dat ga ik niet doen."

Daarna vertelde ploegleider Marc Reef een heel ander verhaal. "Ja, we reden exact hoe het gepland was. Als het mogelijk was, wilden we de koers hard maken. Dat hebben de jongens gedaan. Op het einde komt het aan op de benen. Op de laatste lange klim kon Simon volgen, maar op het laatste oplopende stuk niet meer. Het was een eerlijke finale."

Vanmarcke analyseert misverstand bij Visma-LAB

Ook Lemmen, Kelderman en Kruijswijk zouden bevestigd hebben dat er gereden was zoals gepland. Sep Vanmarcke trachtte de miscommunicatie in Kop Over Kop te analyseren. "Ze konden niet veel meer doen. Hoe Yates het voor zich zag, was dat ze zo hard mogelijk zouden fietsen op kop van het peloton. In plaats van mee te gaan in de kopgroep, teruggepakt worden en dan nog een klein beetje op kop te kunnen rijden."

Dat is toch wel een verschillende aanpak. "De communicatie moet gelijkgestemd worden, want er was duidelijk een andere lijn in het verhaal." De kans bestaat ook dat het gewoon een reactie was uit teleurstelling. "Als Yates de benen had, ging hij op het einde mee met Carapaz en Del Toro. Of de tactieken nu verkeerd waren of niet, uiteindelijk had Yates misschien de benen niet om te volgen."

Vanmarcke vond finale van Giro-rit 19 eerlijk

Vanmarcke denkt dat dit qua krachtsverhoudingen misschien wel een voorproefje was voor de rit naar Sestrieres. "Ik weet niet wat Yates morgen gaat doen, maar deze finale was ook eerlijk." Het dreigt voor Yates, die momenteel derde staat, moeilijk te worden om nog op te schuiven in het klassement.