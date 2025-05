Wout van Aert analyseert zijn eigen Giro, maar zou hij nog even overtuigd zijn van goede afloop voor Visma-Lease a Bike?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Giro is nog niet helemaal afgelopen. Alle ritten waar Wout van Aert zijn eigen kans kon gaan, zijn wel al gepasseerd. Tijde voor een analyse dus.

Van Aert wil bij Sporza gerust al de balans opmaken. "Ik ben tevreden met hoe de Giro uiteindelijk heeft uitgepakt voor mij. Ik had gehoopt om een leuker begin mee te maken. Ik ben er heel goed van hersteld. Natuurlijk blijft die ritzege in Siena een hoogtepunt voor mij", geniet hij nog na van zijn prestatie in de graveletappe.

Die ritoverwinning bepaalt ook grotendeels de blik waar Van Aert mee kan terugkijken. "Die heeft er meteen ook voor gezorgd dat mijn Giro geslaagd is", bevestigt hij. WVA kreeg toen enorm veel berichten van allemaal mensen die hem dat succes zo hard gunden. "Ik ben ondertussen ook door alle berichten gesparteld die ik daarna gekregen heb."

Van Aert zette Yates voor rit 19 bij kandidaat-winnaars

Met Van Aert en Kooij behaalde Visma-Lease a Bike twee ritzeges, maar de Nederlandse formatie wil daar ook nog een goeie notering voor Simon Yates in het klassement aan koppelen. Voor aanvang van de negentiende rit kreeg Van Aert ook de vraag om dat te proberen inschatten. "Pfff, ik kan er niet echt een percentage op plakken", vond hij dat moeilijk.

Op basis van hoe het klassement er deze ochtend uitzag, was het nochtans een heldere situatie. "Volgens mij zijn er nog vier renners die kunnen winnen. Diegenen die eerste en tweede staan in het klassement, lijken op dit moment de beste papieren te hebben", verwees hij naar roze trui Isaac del Toro en Richard Carapaz. "Zo zie ik het."

Del Toro en Carapaz blijven de besten bergop

Del Toro en Carapaz hebben inderdaad al het meeste indruk gemaakt bergop. De ene in het explosieve werk, de andere op de langere beklimmingen. Dat hebben ze in rit 19 doorgetrokken. Zou Van Aert na het tijdsverlies voor Yates nog altijd denken dat zijn ploegmaat de Giro kan winnen?