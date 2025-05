🎥 Bizar moment met Wout van Aert voor laatste bergrit: "Is hij dit écht aan het doen?"

Wout van Aert is een van de grote trekpleisters in de Giro en niet alleen bij de fans. Ook ex-renner en reporter Adam Blythe wilde absoluut een foto met Van Aert.

Zonder Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel of Remco Evenepoel is Wout van Aert een van de belangrijkste renners in de Giro. Door zijn ritzege in Siena deed Van Aert het ook uitstekend in de Italiaanse grote ronde.

Van Aert is een publiekslieveling en dat zorgde voor de start van de voorlaatste etappe voor een opvallend moment. "Hier is Wout van Aert. Wacht, een seconde. Wout, kan ik snel een foto nemen”, zei Adam Blythe live op TNT Sports.

"Wacht jongens, ik moet even een foto nemen met Wout." In de studio van TNT Sports weten ze niet wat er gebeurt. "Waarom is hij naar zijn telefoon aan het kijken? Is hij dit echt aan het doen? Je bent live op tv."

Laatste rit Giro ook nog doel voor Van Aert en co

Als Blythe zijn selfie met Van Aert heeft, stelt hij ook nog wat vragen. "Hoe voel je je?" "Goed, ik ben opgelucht dat we bijna over de bergen zijn", zei Van Aert voor de laatste zware bergrit in de Giro.

Al is de slotrit ook nog een doel voor Visma-Lease a Bike. "Morgen is een van de weinige echte kansen voor de sprinters, dus Olav, Eduardo en ik zijn echt gefocust op morgen." Al had Van Aert eigenlijk geen tijd meer om te antwoorden. "Ik moet gaan, anders kom ik in problemen."