CEO Plugge over Uijtdebroeks die al meer dan een maand niet koerst: "Vind dat prima, want..."

Het is alweer bijna anderhalve maand geleden dat Cian Uijtdebroeks nog eens aan de start stond van een koers. De jonge Belg is op de sukkel, maar bij Visma-Lease a Bike twijfelen ze niet.

Tirreno-Adriatico moest Cian Uijtdebroeks half maart verlaten met opnieuw een verdoofd gevoel in zijn benen. Het talent van Visma-Lease a Bike had daar vorig jaar in de Vuelta ook al last van en moest toen opgeven.

Het probleem leek begin dit jaar van de baan te zijn, maar dook dus opnieuw op. Midden april maakte Uijtdebroeks een korte comeback, maar echt overtuigen kon hij niet. Intussen is Uijtdebroeks aan het trainen, maar koersen deed hij sindsdien niet meer.

Plugge verdedigt Uijtdebroeks

Bij Visma-Lease a Bike blijven ze wel geloven in Uijtdebroeks. "Hij heeft ons gevraagd een paar weken rust te krijgen, om helemaal te resetten. Ik vind dat prima, want op de lange termijn zal dat lonen", zegt CEO Richard Plugge bij HLN.

Intussen rijdt Uijtdebroeks anderhalf jaar bij Visma-Lease a Bike, zijn contract loopt nog tot eind 2027. Hij lijkt wel achter te liggen op het meerjarenplan dat de ploeg voor hem uittekende. Plugge vindt van niet.

"We moeten rustig blijven bouwen met hem. De ene jongere vliegt van meet af aan, zoals Brennan. De andere doet er langer over om op niveau te komen." In de Ronde van Zwitserland (15 tot 22 juni) zou Uijtdebroeks zijn rentree maken in het peloton.