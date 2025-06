🎥 Van Gils kan na 2,5 maand nog eens winnen en onthult wat er mis liep: "Het was vervelend"

Maxim Van Gils heeft na maanden van pech eindelijk nog eens kunnen winnen. In de derde etappe van de Ronde van Noorwegen klopte hij nipt de Brit Matthew Brennan.

In zijn eerste koersen voor Red Bull-BORA-hansgrohe deed Maxim Van Gils het uitstekend, onder meer met ritwinst in de Ruta del Sol midden februari. Sindsdien ging het bergaf met de prestaties van Van Gils.

Onder meer door valpartijen en ziekte was Van Gils enkele weken op de sukkel. Na 2,5 maand heeft hij nu wel opnieuw kunnen winnen. In een sprintje bergop klopte hij Brennan, die hem in de tweede rit nog klopte.

"Ik doe niet meer mee voor het klassement, dus ik moest me focussen op een ritzege. Ik ben heel blij dat dat gelukt is", zei Van Gils achteraf. "Het was nipt, maar gelukkig had ik genoeg motivatie om hem nog te passeren."

Van Gils sluit moeilijke periode af met zege

“Ik had tot nog toe echt een shitseizoen. Ik begon goed, maar daarna was ik ziek of ik viel. Het was heel vervelend. Op training ging het steeds goed, maar in de koers kreeg ik telkens een tegenslag", zegt Van Gils.

Straks staat in Noorwegen de slotetappe op het programma, op een lokaal circuit moeten de renners in totaal zes keer de Grisabakken (0.6 km aan 8.2%) beklimmen. De top van de laatste beklimming ligt op zo'n zeven kilometer van de streep.