Moet Vingegaard weer vrezen? Nieuwe opdoffer voor Tourploeg van Visma-Lease a Bike

In de Giro is Simon Yates zonder ongelukken op weg naar de eindzege, maar over een maand start alweer de Tour. Visma-Lease a Bike zal wellicht nog eens moeten schuiven in zijn ploeg.

Eindwinnaar Simon Yates en Wout van Aert rijden nog de slotetappe van de Giro, maar zullen over iets meer dan een maand ook aan de start staan van de Tour. Zij worden belangrijk voor kopman Jonas Vingegaard. De Deen kan in de Tour ook rekenen op Matteo Jorgenson, Tiesj Benoot, Sepp Kuss en Victor Campenaerts. Wie de achtste en laatste renner wordt in de selectie van Visma-Lease a Bike, dat valt nog af te wachten. Na Laporte ook Zingle out voor de Tour? Dat had Christophe Laporte moeten zijn, maar de Fransman heeft nog te veel last van de naweeën van een virus waardoor hij al het hele jaar niet kan koersen. Landgenoot Axel Zingle had de vervanger van Laporte moeten worden in de Tour. Hij viel midden mei in de Vierdaagse van Duinkerke en moest opgeven. Nu is er bij Zingle een breuk in de C7-wervel vastgesteld, een wervel aan de buitenkant van de nek. Dat bevestigde Zingle zelf in Franse media. "Ik moet daarom passen voor de komende wedstrijden. Het is nu tijd voor een snel en volledig herstel. Dat hoop ik toch." De start van de Tour halen wordt voor Zingle dan ook moeilijk, Visma-Lease a Bike zal opnieuw een vervanger moeten zoeken.