Onbepaalde duur bestaat helemaal niet: Plugge zegt hoe contract van Van Aert echt in elkaar zit

In september vorig jaar verbonden Visma-Lease a Bike en Wout van Aert zich voor onbepaalde duur aan elkaar. Maar zo'n contract bestaat helemaal niet.

Niet enkel Wout van Aert tekende een contract van onbepaalde duur bij Visma-Lease a Bike, ook Marianne Vos deed dat. En tijdens de Giro kondigde Lidl-Trek aan dat Mads Pedersen ook voor de rest van zijn carrière bij hen blijft rijden.

Al bestaat zo'n contract van onbepaalde duur eigenlijk niet in het wielrennen. Volgens het UCI-reglement moet elk contract een exacte einddatum hebben, dus ook het contract van Van Aert en Vos.

Plugge over contract van Van Aert?

Is het dan vooral slimme marketing van Visma-Lease a Bike? "Het is geen marketingverhaal. Wout blijft tot het einde van zijn carrière bij ons. Wanneer dat is, zullen we zien", zegt CEO Richard Plugge bij HLN.

"We zullen elk jaar bekijken hoe het met elkaar gaat en samen besluiten of we nog een jaar doorgaan", stelt Plugge. Het zijn voor Plugge slechts details die juridisch geregeld worden. Er zit veel meer achter het contract van onbepaalde duur.

Het gaat volgens Plugge vooral om vertrouwen uitspreken in elkaar en geloven dat er nog ruimte is om te blijven groeien. Zo'n contract geeft voor Van Aert ook rust, iets wat tegenwoordig ook al veel waard is het huidige wielrennen.