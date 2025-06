Thibau Nys jaloers op Eli Iserbyt en co? "Daarom ga ik nog heel lang crosser blijven"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys is zowel crosser als wegrenner op dit moment. Hij merkt dan ook veel verschillen en weet waarom hij nog lang zal crossen.

Thibau Nys heeft er net enkele weken opzitten op de Sierra Nevada, waar hij een hoogtestage van drie weken afwerkte. Daarmee wil hij zich voorbereiden op zijn eerste Tour, die op 5 juli van start gaat in Rijsel.

Door zo'n hoogtestage ben je drie weken weg van familie en plezier. Dat is mentaal niet gemakkelijk, zeker omdat je als renner niet weet of dat daarna in koers wel resultaat zal opleveren. En daarnaast zijn er als wegrenner ook de vele reizen voor de wedstrijden.

Dit seizoen reed Nys enkel in Spanje, Duitsland, Nederland en België, maar vorig seizoen reed hij onder meer in Zwitserland, Hongarije, Noorwegen, Polen, Duitsland en Frankrijk. Ook dat zijn nog extra weken van huis.

Nys over makkelijk leven van een crosser

Voor Nys is het leven van een crosser dan ook veel gemakkelijker, vindt hij. "Eind februari zit het seizoen erop en de volgende keer dat je goed moet zijn, is ergens in september", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Een crosser kan ook thuis slapen, met zijn familie naar de wedstrijden gaan en is amper in het buitenland. "Net daarom ga ik nog heel lang crosser blijven", zegt Nys. Hij zal de weg en de cross dus blijven combineren.