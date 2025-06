🎥 Hilariteit om Wout van Aert bij analisten en ploegmaats: "Hou op, hou op. Wat afzichtelijk"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert verloste zichzelf in Siena met een bijzonder mooie overwinning in de Giro. Voor die zege werd Van Aert na de slotrit in Rome nog eens in de bloemetjes gezet.

Ploegmaat Simon Yates mocht in Rome de laatste roze trui aantrekken van de Giro van dit jaar, maar ook Wout van Aert werd nog in de bloemetjes gezet. Hij kreeg de Trofeo Bonacossa voor de "grootste sportieve prestatie" van de Giro. Van Aert won dus de Strade Bianche-rit in de Giro, maar speelde ook een cruciale rol in de eindzege van Simon Yates. Van Aert nam zijn kopman op sleeptouw in de laatste etappe en bezorgde hem de roze trui. Van Aert krijgt "afzichtelijke" Trofeo Bonacossaa Een jury van journalisten vond Van Aert daarom de terechte winnaar van de Trofeo Bonacossa. In Kop over Kop op Eurosport was er wel hilariteit over de grote trofee die Van Aert kreeg uit handen van de organisatie. "Hou op, hou op", lachte analist en ex-renner Thijs Zonneveld. "Dit is ook echt wel een afzichtelijk ding, zeg. Die gaat waarschijnlijk gewoon in de dichtstbijzijnde kliko (een afvalcontainer, nvdr.)", lachte de Nederlander. Ook ploegmaat Bart Lemmen moest lachen toen hij de beker zag. "De cup met de grote oren", verwijst de Nederlander ook naar de beker van Champions League voetbal. Ook Van Aert zelf lijkt niet goed te weten wat hij ervan moest vinden.