Nog minstens een jaar wachten op revanche: Pogacar staat Del Toro in de weg

Isaac Del Toro verloor op de voorlaatste dag zijn roze trui in de Giro. De Mexicaan zal echter nog een jaar moeten wachten voor hij weer een kans krijgt in een grote ronde.

Juan Ayuso en Adam Yates trokken als kopmannen van UAE Team Emirates-XRG naar de Giro, maar zij stelden teleur. Isaac Del Toro was wel op de afspraak en ontpopte zich tot een kandidaat voor de eindzege.

De Mexicaan droeg elf dagen de roze trui, maar moest die op de voorlaatste dag afstaan aan Simon Yates. Maar UAE Team Emirates-XRG heeft zo wel nog een nieuwe kopman voor de grote rondes.

Moet Del Toro wachten tot de Giro volgend jaar?

Al is de kans klein dat de Mexicaan dit jaar nog de Tour of de Vuelta zal rijden. "Hij is 21 jaar en sterk, maar het is onze verantwoordelijkheid om hem stap voor stap te laten groeien", zegt teammanager Mauro Gianetti bij Eurosport.

"Isaac heeft tijd en het is belangrijk om hem rustig te brengen. En we hebben andere renners in de ploeg, die we ook kansen moeten geven." Want in de Tour én de Vuelta zal UAE maar één kopman hebben: Tadej Pogacar.

De Sloveen wil dit jaar voor de vierde keer de Tour winnen en ook voor het eerst de Vuelta op zijn palmares zetten. In 2019 nam Pogacar als 20-jarige één keer deel aan de Vuelta, hij won toen drie ritten en werd derde in het eindklassement.