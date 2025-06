Geen Wout van Aert op WK in Rwanda? CEO Plugge doet niet mis te verstane uitspraak

Eind september vindt in Rwanda het WK wielrennen plaats. Het is maar de vraag of Wout van Aert daar aanwezig zal zijn.

Vorig jaar moest Wout van Aert het WK in Zürich missen door zijn zware valpartij in de Vuelta. Volgens bondscoach Serge Pauwels had het koersverloop er met Van Aert erbij anders uitgezien en kon hij Evenepoel helpen om Pogacar terug te halen.

Daarom wil Pauwels Van Aert er ook graag bij in Rwanda. Vraag is echter of het parcours van 267,5 kilometer met 5.475 hoogtemeters, dat zijn er duizend meer dan in Luik-Bastenaken-Luik, niet veel te zwaar is voor Van Aert.

Wil Plugge Van Aert niet op WK in Rwanda?

Het parcours is niet op maat van Van Aert, maar ook alles wat er bij het WK in Rwanda komt kijken doet Visma-Lease a Bike twijfelen. "Je moet gevaccineerd zijn, en die vaccinaties hebben impact op het presteren. Wil je dat als renner doen", vraagt CEO Richard Plugge zich af bij HLN.

Het volledige WK wordt ook op een hoogte van 1.500 meter gereden, wat het nog zwaarder maakt. Volgens Plugge wordt er onderschat welke impact die hoogte heeft op het presteren van sommige renners.

Plugge lijkt dan ook een koele minnaar te zijn van onder meer de deelname van Van Aert aan het WK in Rwanda. "Renners die geen kans maken op de wereldtitel, waarom zouden we die naar daar laten gaan en het risico nemen?"