Revaliderende Fabio Jakobsen krijgt harde boodschap: "Zet het alsjeblieft uit je hoofd"

Fabio Jakobsen moest in april onder het mes door een vernauwde liesslagader aan zijn twee benen. De Nederlander zit intussen weer op de fiets en droomt ook nog van de Tour.

De voorbije jaren was Fabio Jakobsen op sukkel, vorig jaar kon hij enkel de eerste rit in de Ronde van Turkije winnen. De Nederlander kwam er ook dit jaar niet aan te pas, in de UAE Tour kwam hij niet verder aan een vijfde en een zesde plaats in de sprint.

Na Parijs-Nice kreeg Jakobsen het verdict dat hij een vernauwing had aan de liesslagader in zijn twee benen. Die test deed hij bij Soudal Quick-Step, zijn ex-ploeg. "Ik wilde gewoon een neutrale, onafhankelijke blik op wat er aan de hand zou kunnen zijn", zegt hij bij Speed on Wheels.

Jakobsen droomt van de Tour, Terpstra vindt het geen goed idee

Jakobsen moest in april dus onder mes en mocht vorige week weer een uur buiten trainen. Toch droomt de Nederlander er nog altijd van dat hij op 5 juli aan de start van de Tour kan staan. "Dat gaat heel krap worden, maar daar kan ik geen ja of nee op zeggen."

"De kans dat ik niet ga is natuurlijk veel groter dan dat ik wel ga. Er zijn natuurlijk andere jongens die wel topfit zijn, en die verdienen ook de kans om te rijden. Je weet het nooit, maar het is een heel kleine slag onder de arm."

Niki Terpstra, een goede vriend van Jakobsen, is echter duidelijk. "Zet het alsjeblieft uit je hoofd. Als je een doel hebt dat te dichtbij ligt, ga je jezelf forceren. Ik heb ook veel blessures gehad en heb die fout vaak genoeg gemaakt."