Stevig prijskaartje: Roeselare gaat ver om start van Dwars door Vlaanderen te behouden

Heel wat Vlaamse klassiekers gaan van start in West-Vlaanderen en daar betalen de steden graag ook wat geld voor. Zo investeert Roeselare stevig wat geld om de start van Dwars door Vlaanderen te behouden.

Sinds 2007 ligt de start van Dwars door Vlaanderen in Roeselare, dat toen overnam van Kortrijk. Zij waren in 1999 en tussen 2001 en 2006 de startplaats, in alle andere edities lagen de start en aankomst telkens in Waregem.

Ook voor de komende zes edities, van 2026 tot en met 2031, blijft Roeselare de startplaats van Dwars door Vlaanderen. De stad betaalt daar elk jaar 100.000 euro voor, een verdubbeling van wat het de voorbije jaren op tafel legde.

"We zijn bijzonder ‘preus’ dat één van de coryfeeën van het wielervoorjaar ook de komende jaren in onze stad wordt afgetrapt", zegt burgemeester Kris Declercq (cd&v) bij HLN. "De verlenging is een logische keuze, Roeselare ademt koers, en dat laten we graag zien aan de wereld."

West-Vlaamse steden investeren stevig in de koers

Roeselare is niet de enige West-Vlaamse stad die de geldbuidel opentrekt voor de koers. Zo betaalde Ieper in 2020 100.000 euro om de start van Gent-Wevelgem binnen te halen, dat bedrag steeg elk jaar met 10.000 euro tot 150.000 euro dit jaar.

Kortrijk betaalde 75.000 euro in 2024, 85.000 euro in 2025 en 90.000 euro in 2026 om sinds vorig jaar de start van Kuurne-Brussel-Kuurne te organiseren, Brugge betaalde dan weer 1,5 miljoen euro voor de start van de Ronde van Vlaanderen in 2023, 2025 en 2027. Harelbeke legde in 2020 1,25 miljoen euro op tafel voor vijf jaar start en aankomst van de E3 Saxo Classic.