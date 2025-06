🎥 Met dé meme van de Giro op de achtergrond: Wout van Aert heeft gevatte reactie in huis op de speech van Simon Yates

Er is één beeld van Wout van Aert en Simon Yates dat we niet zullen vergeten. Het is een meme eigenlijk, waarop Yates in een kinderzitje achteraan lijkt te zitten bij Van Aert.

Sinds zijn rol bij het op kop zetten van de Giro wordt Van Aert ook wel eens 'de brommer' genoemd. Zo lijkt het ook op de meme: Van Aert die maar aan het brommeren is en Yates die zich gewoon in een kinderzitje laat meevoeren. Van Aert zelf kon er duidelijk al om lachen, want het kwam ook voor in zijn weekoverzicht op Instagram.

De rest van zijn ploeg kon het ook wel appreciëren. Visma-Lease a Bike heeft op YouTube de documentaiere 'De dag waarop we de Giro wonnen' geplaatst. Na 2'45" in de video worden beelden getoond van de briefing in de ploegbus op de ochtend van rit 21. Ploegleider Marc Reef laat op het scherm in de bus de afbeelding van de meme zien.

Iedereen bij Visma-Lease a Bike lacht met meme

Uiteraard gaat iedereen in de bus lachen bij het zien van de meme. "We gaan eerst beginnen over gisteren", opent Reef de bespreking. Yates neemt daarna het woord over. "Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik had het idee dat ik kon profiteren van het tactische gevecht tussen die twee anderen", verwijst hij naar concurrenten Carapaz en Del Toro.

Het is dus precies gelopen zoals hij het in zijn gedachten had. "Zo is het ook uitgedraaid. Ik had de benen en het was heel belangrijk dat Wout nog vooraan zat in de vallei. Het had niet perfecter kunnen zijn. Bedankt voor de laatste drie weken. Ik kan niet geloven hoe vlot het is gegaan." In drie weken tijd is Yates bijvoorbeeld nooit gevallen.

De rest luistert als Van Aert spreekt

Na de woorden van de Brit reageeerde Wout van Aert gevat met een korte boodschap: "Klein applaus." Waarna bij iedereen de handen op elkaar gingen. Er wordt effectief goed geluisterd naar Van Aert. 's Avonds had Yates ook officieel de Giro gewonnen.