Er zijn serieuze twijfels geweest, maar nu zijn die weer volledig weg: "Ja, Wout van Aert is een superster!"

Wat zal het Wout van Aert deugd doen dat er weer in superlatieven over hem gesproken wordt. "Hij is een superster", windt Thijs Zonneveld er geen doekjes om.

Op Eurosport hebben ze een terugblik gehouden op de Giro en moesten ze uiteraard ook even stilstaan bij de capaciteiten die Van Aert weer gedemonstreerd heeft. "Hij is zo cruciaal voor het vertrouwen binnen zijn ploeg", is de indruk van Jip van den Bos. "Hij is de laatste man in zowel sprintritten als bergetappes." Dat is wel merkwaardig.

Het herinnert er ons met zijn allen wat voor een sterke allround renner Wout van Aert nog altijd is. Daar heeft ook Thijs Zonneveld een grote bewondering voor. "Dat je zelf kan winnen, dat je sprints kan aantrekken... Soms vragen we ons af of hij nog wel een superster is. Als je hem in deze Giro zag rijden, dan besef je: ja, hij is een superster."

Van Aert heeft het totaalpakket

Wout van Aert heeft ook een goed voorkomen. Dat maakt ook dat hij iemand is met uitstraling. "Het draagt er aan bij", pikt Jip van den Bos weer in, al vindt de voormalige wielrenster niet dat daar veel aandacht naartoe moet gaan. "Dat heeft hij toch allemaal niet nodig. Hij heeft het totaalpakket, inderdaad", moet de Nederlandse lachen.

Zonneveld rakelt beelden op van een Van Aert die met het haar in de gel een goed interview geeft of zijn ingetogen blik bij het rouwmoment voor de vrouw van Gesink. "Daar staat echt iemand. Daar staat een leider. In dat team is hij altijd de leider. In welke ronde dan ook: hij is de leider. Als hij goed rijdt, heeft dat een weerslag op heel de ploeg."

Zelfde traject bij Van Aert als bij zijn ploeg

Dat hebben we ook gezien in de voorbije Giro d'Italia. Toen Van Aert minder in vorm was, reed de ploeg ook minder goed. Het omgekeerde was ook waar. Net als bij Van Aert ging het voor Visma-Lease a Bike in stijgende lijn.