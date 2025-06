Ex-ploegmaat van Mathieu van der Poel is duidelijk: "Dan kreeg ik 's avonds een preek"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Herinner je je Stijn Devolder nog? In 2019 zette hij een punt achter zijn carrière, net toen Mathieu van der Poel doorbrak.

Stijn Devolder won in zijn carrière twee keer de Ronde van Vlaanderen. Hij volgt de koers nog altijd heel graag van dichtbij op. Zeker de fratsen van zijn ex-collega Mathieu van der Poel boeien hem ongelofelijk, want de laatste jaren is de koers enorm geëvolueerd.

“In mijn laatste jaren als prof heb in dienst van Mathieu en van Wout van Aert nog verdienstelijk werk kunnen leveren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad over de herfst van zijn carrière.

“In 2019, het seizoen van mijn afscheid, brak Mathieu door als wegcoureur. Christoph Roodhooft zocht iemand met ervaring die dat aankomende talent kon begeleiden tijdens de voorjaarskoersen en kwam bij mij terecht.”

Het moderne wielrennen is veel attractiever geworden dan vroeger. Vaak werden koersen vroeger lang op slot gehouden, maar dat is nu eventjes anders met soms heel lange solo’s.

“Nu ontploft de boel al op honderd kilometer van de aankomst, wat mij als aanvallende renner zou gelegen hebben. Zeker als jonge gast kon ik me moeilijk bedwingen. Dan kreeg ik ’s avonds een preek te horen”, besluit hij.