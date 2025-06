Heel goed nieuws over Remco Evenepoel en meteen een stevige doelstelling

Remco Evenepoel leeft volop toe naar de Tour de France. Trainer Koen Pelgrim ziet alvast dat veel zaken helemaal goed zitten.

Trainer Koen Pelgrim ziet dat de voorbereiding van Remco Evenepoel richting de Tour de France bijzonder vlot aan het voorlopen is. Dat zorgt ook voor de nodige rust bij de renner zelf. De vele wedstrijden in april, ook al waren die met wisselend succes, hebben duidelijk hun nut gehad.

“Hij is goed hersteld en sindsdien zit er een constante in zijn trainingen - in aanloop naar de Ardennenklassiekers was dat niet zo. Remco heeft op de Sierra Nevada geen slechte dagen gehad”, vertelt Pelgrim aan Het Laatste Nieuws.

Evenepoel weegt ook 1,5 kilogram minder dan vorig jaar op dit moment, waardoor hij op zijn ideale gewicht zit om aan de Tour de France te beginnen. Een stevige voorsprong op vorig jaar.

“Vorig jaar was het rushen om op tijd klaar te geraken en moesten er op het einde nog snel wat kilo’s af. Nu is dat geleidelijker gebeurd. Een voordeel, ja”, gaat de trainer verder met zijn betoog.

En dus wordt er meteen ook een ambitieuze doelstelling gelegd. Evenepoel wil schitteren in de tijdrit van volgende week woensdag in de Dauphiné. “De dagen erna gaan we zien wat hij bergop kan”, aldus Pelgrim.