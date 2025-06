Moet Mathieu van der Poel de Tour skippen? Philip Roodhooft haalt belangrijke bedenking boven

Mathieu van der Poel trekt naar de Tour de France. Of dat met zijn volle 'goesting' is, is maar zeer de vraag.

Mathieu van der Poel heeft nog enkele zaken op zijn bucketlist staan. Eentje daarvan is om nog wereldkampioen te worden in het mountainbiken. Dat wordt dit jaar in begin september georganiseerd, waardoor het eigenlijk een beetje afwegen is of de Tour de France rijden wel een goede aanloop is.

Bovendien wees de laatste test in Nove Mesto, waar de Nederlander moest opgeven na twee valpartijen en een breukje in de pols opliep, dat een degelijke voorbereiding nodig is.

In de zomerspecial van Helden Magazine geeft ploegbaas Philip Roodhooft aan dat de Tour de France voor een ploeg als Alpecin-Decenuninck van ontzettend groot belang is.

“Een keer de Tour niet rijden is een optie, maar ik vind het op dit moment nog relevant dat Mathieu meedoet”, is hij heel erg duidelijk. “Dit jaar zijn er een aantal mooie kansen voor Mathieu in de Tour. Daarna is er nog genoeg tijd om goed voorbereid mee te doen aan het WK mountainbiken.”

De organisatie van de Tour moet volgens Roodhooft ervoor zorgen dat renners als Van der Poel en Wout van Aert aangetrokken worden door het parcours. Want zijn zorgen voor het nodige spektakel.

“Ik denk dat ze na de Tour van 2024 bij de ASO bewust hebben gekozen voor een aantal ritten die iets meer passen bij renners als Mathieu en Wout van Aert. Hoe groot de Tour ook is, ik denk dat de organisatie er baat bij heeft dat die renners ook aan de start staan met ambities”, besluit hij.