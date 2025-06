Remco Evenepoel kan niet anders en moet zijn fans wel ontgoochelen

Zondag start de Dauphiné, een traditionele voorbereiding op de Tour de France. Soudal-QuickStep brengt er kopman Remco Evenepoel aan de start.

Het Critérium du Dauphiné telt acht ritten en gaat zondag van start. Voor Remco Evenepoel is het een belangrijke test richting de Tour de France van volgende maand.

De laatste koers van Evenepoel dateert al van een maandje geleden, toen in de Ronde van Romandië. Hij won er de tijdrit en werd vijfde. QuickStep trekt er naast Evenepoel heen met Louis Vervaeke, Pascal Eenkhoorn, Pepijn Reinderink, Valentin Paret-Peintre, Casper Phillip Pedersen en Maximilian Schachmann.

“Ik ben blij om weer in actie te komen met de ploeg”, zegt Evenepoel in een persmededeling van Soudal-QuickStep. “Ik had een stevige hoogtestage in de Sierra Nevada en nu ben ik klaar voor de Dauphiné.”

Over de doelstellingen blijft onze landgenoot vrij op de vlakte. “Ik kan niet zeggen dat ik start met specifieke doelen, want het belangrijkste zal zijn om te zien hoe de vorm is.”

De eindzege pakken is dus geen doel op zich, iets wat de fans niet graag zullen horen. “Het spreekt voor zich dat ik graag mee wil strijden voor een paar goede resultaten, maar het plan is om het stap voor stap te doen en te kijken waar dat volgende week toe leidt.”