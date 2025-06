Alpecin-Deceuninck pakt uit met opvallend nieuws over Mathieu van der Poel na polsbreukje

Mathieu van der Poel liep zo'n twee weken geleden een breukje op in zijn pols na een val op zijn mountainbike. De Nederlander zou echter toch aan zijn programma kunnen vasthouden.

Het uitstapje van Mathieu van der Poel naar het mountainbiken was niet echt succesvol te noemen. De Nederlander viel na zo'n drie minuten een eerste keer nadat hij aan de buitenkant van een bocht iemand probeerde in te halen.

Van der Poel kon weer verder, maar na zes minuten was het opnieuw prijs op het wasbord. Op amateurbeelden is te zien hoe Van der Poel verkeerd uitkomt en zo vol op zijn voorwiel terechtkomt. Hij kan een val niet vermijden en gaat overkop.

Om zijn val te breken zette Van der Poel zijn handen, maar daardoor liep hij wel een breukje op aan het scaphoidbeen in zijn pols. Van der Poel kreeg een brace, maar kon een dag later alweer trainen op de rollen.

Van der Poel toch aan de start in de Dauphiné

Enkele dagen later kon Van der Poel in Spanje al opnieuw trainen zonder brace. De Nederlander heeft niet veel last van zijn breukje en staat zondag gewoon aan de start staan van de Dauphiné, dat bevestigt Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel krijgt in de Dauphiné in de eerste drie ritten mooie kansen om voor de ritzege mee te doen. Vraag is alleen of hij met zijn breukje wel 100% pijnvrij kan sprinten, de concurrentie zal met onder meer Milan en Van Gils niet min zijn.

Here is a video from photos of today’s crash of Mathieu van der Poel, while Sporza is saying that the damage is greater than expected and the injuries can force MVDP to not to be able to participate at the Tour de France. 😭



Hoping for better info by Alpecin tomorrow. 🙏🏼



Thank… pic.twitter.com/zkJbZayPMy — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 25, 2025