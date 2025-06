Lotto Cycling Team legt nieuwe datum van comeback Arnaud De Lie vast

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Arnaud De Lie heeft een moeilijk voorjaar achter de rug. Zondag maakt hij een nieuwe comeback in het peloton.

De voorjaarsklassiekers werden een teleurstellende periode voor Arnaud De Lie. Onze landgenoot laste zelfs een pauze in tijdens de maand april om zijn lichaam en geest rust te geven.

Om te rusten en er in mei weer vol voor te kunnen gaan. Maar ook dat draaide uit op een sisser. Op 18 mei startte De Lie in Rund um Köln, maar al na 40 kilometer gaf hij op.

De nieuwe comeback van De Lie was normaal vorige week al gepland in de Boucles de Mayenne, maar daar moest hij door ziekte in laatste instantie afhaken.

Arnaud De Lie maakt nieuwe comeback in Brussels Cycling Classic

Het zou om een buikgriepje gaan, liet Lotto Cycling Team toen weten. De volgende startdatum voor De Lie is ondertussen bekend: zondag in de Brussels Cycling Classic.

Daarna zou onze landgenoot naar de Ronde van Zwitserland trekken, als bedoeling om hem klaar te stomen voor de Tour de France, al is dat allemaal nog niet zeker.

Zondag moet De Lie het ondermeer afleggen tegen Tim Merlier en Biniam Girmay, al zal het bij Lotto niet de bedoeling zijn om met De Lie voor de zege te gaan in Brussel.