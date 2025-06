"Een wake-upcall": Mathieu van der Poel onthult waar hij het moeilijk mee had

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel vierde begin dit jaar zijn 30ste verjaardag. En dat doet hem toch wel nadenken over het einde van zijn carrière.

Vorig en dit seizoen haalde Mathieu van der Poel een bijzonder hoog niveau in het klassieke voorjaar. Dat leverde hem een zege in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo en twee zeges in Parijs-Roubaix op.

Van der Poel trainde daarvoor ook veel harder. "Als ik een paar jaar geleden de trainingen had gedaan die ik bijvoorbeeld afgelopen winter deed in de week van een veldrit, dan had ik dat weekend niet hoeven te gaan crossen", zegt hij ProCycling.

30 jaar ook voor Van der Poel moeilijk

Want Van der Poel boekt lichamelijk nog altijd progressie, onthult de Nederlander. Al weet hij ook dat die progressie ooit eens zal ophouden, want begin dit jaar werd Van der Poel 30 jaar. "Het was een beetje een wake-upcall."

Van der Poel besefte ineens dat hij geen twintiger meer is en dat hij toch ook ouder aan het worden is. En dat voor heel veel renners hun carrière ook ten einde komt als ze in de dertig zijn. Wellicht ook voor Van der Poel.

De Nederlander benadrukte eerder als eens dat hij niet zal koersen tot zijn 40ste. Hij wil stoppen op een hoogtepunt of wanneer hij er vrede mee kan nemen. "Ik zou zeggen dat ik zeker nog twee, drie jaar op de toppen van mijn kunnen kan zijn, en mooie dingen kan laten zien."