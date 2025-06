Revaliderende Fabio Jakobsen krijgt twee mokerslagen op één dag te verwerken

Fabio Jakobsen ging in april onder het mes voor een geknelde liesslagader in beide benen, maar droomde nog van de Tour. De Nederlander ziet die droom nu uit elkaar spatten.

Picnic-PostNL maakte zelf bekend dat Jakobsen over een maand niet aan de start van de Tour staat. "Na een succesvolle operatie en een rustperiode kon Fabio starten met korte indoorsessies op lage intensiteit", zegt ploegdokter Camiel Aldershof.

"De afgelopen periode kon Fabio weer af en toe buiten rijden, wat positief is. Maar hij heeft nog niet het niveau dat nodig is om een grote ronde van drie weken te rijden." En dus moet de Nederlander de Tour missen.

Geen Tour en Vuelta voor Jakobsen

"Het is jammer, want je droomt van de Tour. Ik had het deels zien aankomen, maar vandaag is er een klap op gegeven. Ik denk dat het met oog op de toekomst de meest verstandige keuze is, maar het doet wel een beetje zeer", zegt Jakobsen bij NOS.

In het najaar komen er nog een paar mooie koersen aan, maar ook de laatste grote ronde van het jaar moet Jakobsen missen. "Ik droomde van de Vuelta, maar dat wordt me afgeraden." Een tweede domper dus voor de Nederlander.

Jakobsen wil in augustus zijn rentree maken en hoopt in september of oktober nog eens te kunnen winnen. De Tour of Holland of de Ronde van Guangxi (allebei van 14 tot 18 oktober) zouden voor Jakobsen een doel kunnen worden.