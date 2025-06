Het komt nu pas naar buiten: Wout van Aert heeft grote vrees verklapt over uitgerekend glorieuze dag in zijn carrière

Soms speelt ook op een dag die eindigt in glorie een grote vrees in het hoofd. Voor Wout van Aert is het blijkbaar zo geweest in de voorbije Giro.

Iedereen herinnert zich de etappe naar Siena nog wel. Wout van Aert beet zich vast in het wiel van Isaac del Toro en herrees die dag na een moeilijk begin van de Giro. Van Aert kende de aankomst uit het hoofd vanwege zijn eerdere Strade Bianche-deelnames en troefde de Mexicaan van UAE af in de sprint. De ontlading was enorm.

Hoewel Del Toro die dag de sterkste man in koers was, was de overwinning voor Van Aert zeer zeker verdiend. Hij had onderweg ook al inspanningen geleverd in de vlucht. Er maakte overigens nog schoon volk deel uit van die ontsnapping. Ook de Nederlander Thymen Arensman maakte er deel van uit en die kan normaal wel een berg over.

Communicatie Van Aert veelzeggend

Arensman herinnert zich hoe het in die gravelrit verliep en getuigt hierover bij het Algemeen Dagblad. "Wout van Aert zei tegen me dat hij bang was dat de kopgroep het niet meer zou halen toen ik eruit wegviel. Omdat het tempo hoger lag met mij erbij. Ik had superbenen. Dat maakte het alleen maar teleurstellender dat mijn ketting vast kwam te zitten in mijn derailleur."

De mechanische pech van de INEOS Grenadier-renner maakte het lot van de kopgroep dus een heel stuk minder zeker. "Ik denk dat ik dichtbij de ritzege had kunnen komen, al krijgt tegelijkertijd bijna iedereen in zo’n etappe wel te maken met pech." Van Aert bleef met Del Toro alsnog voorop en maakte het deze keer grandioos af.

Arensman debuteert in de Tour

Thymen Arensman heeft die gemiste kans uit de Giro moeten doorspoelen. Hij werd achtste in de rit naar Siena. Op zijn 25ste zal hij binnenkort zijn debuut maken in de Tour de France. Dan zal hij ook weten wat het verschil is tussen de Giro en de Tour.