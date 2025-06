Mathieu van der Poel ondanks letsel aan de pols niet zonder missie in de Dauphiné: hij onthult wat zijn doelen zijn

Mathieu van der Poel gaat wel degelijk van start in de Dauphiné. Gezien zijn letsel aan de pols is dat al een opsteker op zich.

Met zijn deelname aan de Dauphiné zou Mathieu van der Poel zich ook op een degelijke manier moeten kunnen voorbereiden op de Tour de France. Het betekent ook meteen dat hij ondanks zijn letsel geen lange tijd van de fiets moet blijven. Het is wel nog afwachten hoe het zal aanvoelen tijdens de wedstrijd en dat moet tijdens de Dauphiné blijken.

In een persbericht van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck blikt Van der Poel vooruit op de Dauphiné. Hij begint uiteraard met het bespreken van zijn blessure: na zijn valpartijen op de mountainbike in Nové Mesto werd een afrukkingsbreuk(je) van het scaphoidbeen vastgesteld. Van der Poel kon wel al snel weer de indoortraining hervatten.

Van der Poel houdt rekening met zijn blessure

Van der Poel laat nu weten dat ook het trainen in de buitenlucht behoorlijk snel weer lukte. Zijn pols is wel nog een beetje gevoelig, maar van pijn is geen sprake. Hij heeft op training wel rekening gehouden met zijn blessure. Dat wil zeggen dat hij zich nog niet gewaagd heeft aan volle krachtsinspanningen en het trekken van sprints. Dat zou onverstandig zijn.

Van der Poel is zelf wel van oordeel dat hij fit genoeg is om competitief te zijn. Anders zou hij wellicht ook niet van start gaan in de Dauphiné. Ondanks de aanloop hiernaartoe komt Van der Poel niet zonder doelen aan de start. Zijn doel is om weer in wedstrijdmodus te komen en indien mogelijk wil hij ook een gooi doen naar een ritzege.

Van der Poel sluit ritzege niet uit

Het is toch opvallend dat hij dat uitspreekt. Het moet betekenen dat Van der Poel een ritzege zeker niet uitsluit. Desondanks is er eigenlijk nog een ander doel: vorm opbouwen richting de Tour de France. Dat is de prioriteit, onderstreept Van der Poel.