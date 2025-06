Patrick Lefevere doet verrassende uitspraak over Evenepoel en concurrentiestrijd met Pogi en Vingegaard in Dauphiné

Patrick Lefevere moet Remco Evenepoel ondertussen als zijn voormalige pupil beschouwen, maar volgt zijn prestaties uiteraard nog op de voet. Als Evenepoel een Dauphiné zoals vorig jaar kan rijden, zal Lefevere al blij zijn.

Dit jaar wordt de Dauphiné nog meer met argusogen gevolgd worden, omdat naast Evenepoel ook Pogacar en Vingegaard aan de start staan. Patrick Lefevere erkent in zijn column in Het Nieuwsblad dat ook hijzelf met meer dan gewone belangstelling uitkijkt naar de Dauphiné. Wel is hij van mening dat Evenepoel dezelfde aanpak moet hanteren als in 2024.

Lefevere herinnert zich hoe hij als één van de weinigen tevreden was na de zevende plaats van Evenepoel in de Dauphiné van vorig jaar. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step wijst er fijntjes op dat er nog zes plaatsen zitten tussen het einde van de Dauphiné en het einde van de Tour. Wie eind volgende week al top is, moet dat dus nog zes weken rekken.

Vooral Vingegaard wil zich testen

Lefevere weet dat dit geen eenvoudige opdracht is. Hij merkt ook dat de drie genoemde kleppers niet allemaal met dezelfde insteek aan de start komen. Vingegaard zal zich willen testen voor de Tour, aangezien het maanden geleden is dat hij gekoerst heeft. Evenepoel mag zich ook al eens testen maar hoeft dat niet te koppelen aan een resultaat.

Vorig jaar zakte Evenepoel er door in het hooggebergte in de Dauphiné. Lefevere verrast door te zeggen dat het hem niet zou storen als Remco dit jaar door het ijs zakt in diezelfde rittenkoers. Daar zit ook een theorie achter, namelijk dat je eerst een klop van de hamer moet krijgen vooraleer je kunt toegroeien naar een topvorm.

Krachtenarsenaal Pogacar lijkt onuitputtelijk

We houden Remco's traject in de gaten. Dan is er nog ene Tadej Pogacar. Hij heeft meer gekoerst dan de anderen. Dan zou je denken dat hij zich op een gegeven moment toch gaat sparen, tenzij zijn krachtenarsenaal echt onuitputtelijk is.