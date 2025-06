Pogacar waarschuwt concurrentie, maar voegt ook woord bij de daad: uitspraak staat bol van respect voor Evenepoel

De 'bromance' tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel kan gewoon voortgaan. De Sloveen laat nog eens zijn respect voor de Belg van Soudal Quick-Step blijken.

Vorig jaar viel het al op hoe goed Tadej Pogacar en Remco Evenepoel overeenkwamen. Voor of tijdens de podiumceremonies hadden ze vaak een gezellige babbel. Ze koersten al tegen elkaar in het voorjaar, maar nu gaan ze echt weer de strijd aan met elkaar in rittenkoersen. Dit zal wel gebeuren met heel veel respect voor elkaar.

Het respect voor Pogacar spreekt voor zich, na alle grootse dingen die de wereldkampioen al laten zien heeft. Omgekeerd is er zeker evenveel respect. Het bewijs werd onlangs geleverd, toen er beelden opdoken van een Tadej Pogacar die zijn regenboogtrui uittrok toen hij op de tijdritfiets ging trainen. Voor die training trok hij een gewoon zwart shirt aan.

Pogacar houdt rekening met Evenepoel

De UAE-renner is immers wel wereldkampioen in het wegwielrennen maar de tijdrittitel is voor Evenepoel. Vaak moet de omgekeerde volgorde toegepast worden, maar Pogacar heeft nu ook het woord bij de daad gevoegd bij zijn vooruitblik op de Dauphiné. "Ik kijk ernaar uit om tegen Jonas Vingegaard te koersen, maar ik houd ook rekening met bijvoorbeeld een sterke Remco Evenepoel."

Ook die uitspraak is een teken van respect, want het verleden leert dat een Pogacar op zijn best in rittenkoersen toch nog een maatje te sterk is. Met zijn vertrouwen zit het overigens wel degelijk goed. "De hoogtestage op de Sierra Nevada was een heel goede voorbereiding. Mijn waarden op training zijn goed." Toch een stevige waarschuwing aan het adres van de concurrenten.

Rentrée in competitie voor Pogacar

Die zullen dus heel goed moeten zijn als ze Tadej Pogacar in de Dauphiné iets in de weg willen leggen. Voor Pogacar wordt het zijn eerste koers sinds zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij de 'dubbel' mee realiseerde in de Waalse klassiekers.