Zo hoog liggen de verwachtingen: ex-Tourwinnaar doet voorspelling over Evenepoel, Pogacar en Vingegaard in de Tour

Er wacht in de Tour weer een enorme uitdaging op Remco Evenepoel. Hij zal immers met Pogacar en Vingegaard weer de strijd moeten aangaan.

In de Dauphiné krijgen we al een voorproefje, maar in de Tour zullen de uitslagen nog meer met argusogen gevolgd worden. Geraint Thomas zal de prestaties van de protagonisten van op de eerste rij kunnen aanschouwen. De Tourwinnaar van 2018 begint straks aan zijn laatste editie, want hij stopt aan het einde van 2025.

In zijn podcast, de Geraint Thomas Cycling Club, kijkt hij wel uit naar de wieleravonturen die er nog aankomen. "Ik heb zo'n zin om weer te koersen, eerst in Zwitserland en daarna in de Tour. Het zal een zware editie worden van de Tour. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel: ze zullen alle drie vliegen", voorspelt Thomas.

Hoge verwachtigen voor Pogi, Vingegaard en Remco

De 39-jarige renner van INEOS Grenadiers verwacht dus dat Pogacar, Vingegaard en Evenepoel allen een hoog niveau zullen halen. "De Tour is de Tour, ik kijk er dus weer naar uit." Thomas had het ook wel prima gevonden als in zijn laatste jaar als prof de Giro op zijn programma had gestaan in plaats van de Tour. Zeker als je weet hoe de Giro verlopen is.

"Toen ik naar de Giro-ritten keek, dacht ik: "Wat zou het fijn zijn om daar nu te rijden. Ik moet toegeven dat ik dat wel vaker bij wedstrijden heb, maar ik heb de laatste jaren een paar keer de Giro mogen rijden en het is echt geweldig om daar aan de start te mogen staan." Thomas heeft dus ook een speciaal plekje in zijn haart voor de grote ronde waar hij in 2023 het best presteerde met een tweede plaats.

Giro paste niet in programma Geraint Thomas

Hij had het zeker geapprecieerd als hij nog een keer de Giro had kunnen rijden. "Helaas kon dat dit jaar niet", legt hij er zich bij neer. Op zijn leeftijd wordt het wel mooi om nog een laatste keer van dichtbij de toppers uit de nieuwe generatie in actie te zien in de Tour.