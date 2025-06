Dan toch geen perfecte hoogtestage van Visma Lease a Bike? "Ik was niet onder de indruk"

Alle ploegen zetten de laatste rechte lijn richting de Tour de France in. Als is het bij sommige ploegen nog afwachten wie ze selecteren.

Soudal-QuickStep hield net als haast alle andere ploegen in het peloton een hoogtestage op de Sierra Nevada. Daar werd de basis gelegd voor de Tour de France van deze zomer.

Ook al rijden er heel veel andere ploegen rond, toch gaan die niet verbroederen tijdens de hoogtestage. Dat bevestigt Louis Vervaeke van Soudal-QuickStep in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Je zoekt mekaar niet op”, zegt Vervaeke. “Elke ploeg zit in zijn eigen cocon. Je kruist mekaar soms, maar dat is het ook. Ik ben op het einde van een training wel een keer samen met Jasper Stuyven naar boven gefietst en op mijn rustdag ben ik een koffie gaan drinken met Victor Campenaerts en Tiesj Benoot, maar dan praat je niet over wie waar mee bezig is.”

7 uur aan een gemiddelde van 34 kilometer in de bergen

De concurrentie niet te veel inkijk geven in waar je mee bezig bent. Strava wordt welk geregeld gecheckt van elkaar, al doen er ook veel cowboyverhalen de ronde.

“Over Visma dat 7 uur getraind heeft aan een gemiddelde van 34 kilometer per uur - in de bergen. Dat vond ik toch indrukwekkend. Ze moeten de hele dag in een treintje gereden hebben en vol gas gegeven hebben”, gaat Vervaeke verder.

Maar hij wordt meteen gecounterd door ploegmaat Pieter Serry. “Ik was niet onder de indruk. Ik onthoud dat er geen één me voorbijgestoken heeft op die drie weken, dat is altijd een goed teken. Ik denk dat Louis daar gewoon wat gevoeliger aan is. Ik kijk niet naar de concurrentie.”

Serry zegt dat hij gedaan heeft wat hij moest doen op hoogtestage. Hij is dan ook helemaal klaar voor de Tour de France, alleen weet hij nog niet of hij wel geselecteerd zal worden.