De Cauwer houdt één ding enorm in de gaten bij Evenepoel in de Dauphiné: "Heeft hij zelf gezegd"

Vandaag gaat de Dauphiné Libéré van start. Ook onze landgenoot Remco Evenepoel staat aan de start van de Franse rittenkoers.

Remco Evenepoel milderde eerder deze week al de verwachtingen voor de Dauphiné. Hij doet niet mee voor de eindzege, maar wil wel kijken waar hij staat richting de Tour de France.

Een cliché-antwoord, zo beseft ook José De Cauwer, al moet deze Dauphiné wel voor wat opwarming richting de Tour de France zorgen, want naast Evenepoel zijn ook Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar van de partij.

“Dat is eigenlijk wel straf”, zegt De Cauwer bij Sporza. “Het gebeurt nog zelden dat de topfavorieten voor een grote wedstrijd elkaar tegenkomen in een voorbereidingskoers.”

Ze hadden bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor de Ronde van Zwitserland, maar nu zullen ze aan den lijve, tegen elkaar al, ondervinden hoe ver ze staan in hun voorbereiding op de Ronde van Frankrijk.

Heeft Remco Evenepoel zijn klimcapaciteiten aangescherpt?

En De Cauwer houdt onze landgenoot in de gaten. “Remco zei toen dat hij wou werken aan zijn klimcapaciteiten. Hij dacht er toen over na om meer te trainen op langere beklimmingen en het tijdritwerk een beetje aan de kant te schuiven.”

Kijken dus of hij daar de nodige progressie heeft geboekt in vergelijking met vorig jaar. “In de Dauphiné zal Evenepoel nu ondervinden of hij bergop wat dichter bij Pogacar en Vingegaard is gekomen”, besluit De Cauwer.