Hij wou niet luisteren: Lefevere doet opvallende bekentenis over eigenzinnige beslissing van Evenepoel

Remco Evenepoel eindigde vorig jaar als derde in de Tour de France. Het is uitkijken of hij dit jaar een stap voorwaarts kan zetten.

De eerste Tour de France die Remco Evenepoel in zijn carrière reed werd een enorm succes. Onze landgenoot mocht als derde meteen mee op het podium, samen met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Dit jaar hoopt hij beter te doen. Dat kan door beter te doen dan de derde plaats, of door tijd in te lopen op zijn twee voornaamste tegenstander. De voortekenen zijn alvast gunstig. Evenepoel weegt 1,5 kilogram minder dan vorig jaar Zo is bij Soudal-QuickStep te horen dat Remco Evenepoel op dit moment al op het juiste gewicht zit om aan de Tour de France te starten. Dat is trouwens ook 1,5 kilogram minder dan vorig jaar. “Ik hoor dat Remco anderhalve kilogram minder weegt dan vorig jaar rond dit tijdstip”, zegt Lefevere in zijn column voor Het Nieuwsblad over Evenepoel. Lefevere heeft daar nog een opvallende bekentenis over klaar. “Dat was vorig jaar al een discussie. Remco vond dat hij nog te veel kilo’s had, de diëtiste vond van niet. Uiteindelijk heeft Remco toen het heft zelf in handen genomen”, besluit hij.