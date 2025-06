Patrick Lefevere zegt onomstoten wat de Dauphiné waard is richting de Tour de France

De grote test richting de Tour de France. Die eer krijgt de Tour de France al sinds jaar en dag toebedeeld, maar Patrick Lefevere maakt er toch graag een bedenking bij.

Vandaag gaat de Dauphiné van start. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel, de volledige top drie van de Tour van vorig jaar, tekent present.

Zij zien de Franse rittenkoers als de ideale aanloop naar de Tour de France, een gedachte die al sinds jaar en dag bij heel veel toprenners leeft in het peloton.

Wie goed is in de Dauphiné, is ook goed in de Tour, klinkt de oude wijsheid. Patrick Lefevere is daar alvast een pak voorzichtiger mee dan veel anderen. “Wat het eindresultaat straks ook is in deze Dauphiné, het zal altijd gerelativeerd moeten worden”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hoogtestage na de Dauphiné

Al zijn er ook uitzonderingen. “Tenzij je als een klein kind uit de wielen wordt gereden, dan heb je een probleem dat je niet meer opgelost krijgt. Voor het mentale is het misschien zelfs beter dat je aan het einde van de Dauphiné weet dat er nog moet worden bijgeschaafd.”

Het hele peloton trekt na de Dauphiné immers nog op hoogtestage en daar weten de ploegen perfect welk huiswerk ze nog moeten vervolledigen om een perfect scherpe renner klaar te stomen richting Le Grand Départ.