Eigenzinnigheid van Mathieu van der Poel komt helemaal bovendrijven: "Andere meningen?"

Mathieu van der Poel sukkelt momenteel met de pols. Toch rijdt hij de Dauphiné en dat lukt alllemaal bijzonder goed.

Na de eerste etappe in het Criterium du Dauphiné twijfelt niemand dat Mathieu van der Poel met zorgen naar deze zomer trekt. De polsblessure speelt hem niet overdreven veel parten.

Aan Algemeen Dagblad is de Nederlander dan ook duidelijk: hij zet zijn plannen door om in september het WK mountainbike te rijden, ook al ging hij in Nove Mesto twee keer tegen de vlakte en liep hij het polsbreukje op.

“Dat WK blijft zeker het doel”, zegt Van der Poel. “Die laatste val een dreun? Dat is veel gezegd. Het is vooral jammer, omdat ik zin had om te mountainbiken. Ik lig niet zo wakker van andere meningen.”

Van der Poel wil het WK mountainbiken rijden

Van der Poel is resoluut om zijn plan uit te voeren. “Ik doe wat ik zelf in gedachten heb. Na de Tour ga ik me zo goed mogelijk voorbereiden op het WK mountainbike. Tegenslag hoort erbij. Het maakt me alleen maar meer gebrand om het volgende keer beter te doen.”

Over de dubbele valpartij in Tsjechië is hij dan ook duidelijk. “Ik heb in Nove Mesto bij wijze van spreken honderd keer op het parcours gereden. Ook op wedstrijdtempo en dat ging allemaal perfect. Het was een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden.”

eerst staat de Tour de France op het programma, maar daarna kan hij zich volledig op het mountainbiken focussen. “Hoe die route er precies uitziet, weet ik nog niet. Eerst kijken hoe ik uit de Tour kom. Maar ik heb dan wel de tijd. Het is aan mij om te bewijzen dat ik het mountainbiken nog in me heb”, besluit Van der Poel.