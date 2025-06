"En daar moet Van Aert nog bij": zit Visma Lease a Bike dan toch in een kampioenenjaar?

Spektakel in de eerste rit van de Dauphiné. Daar zorgde Visma Lease a Bike meer dan ooit voor het nodige vuurwerk.

Het Criterium du Dauphiné is met een ferme etappe gestart. Jonas Vingegaard leidde de dans, de grote kopstukken volgden en leverden een mooi spektakel af.

Ook Thijs Zonneveld was onder de indruk. Dat laat hij weten in de podcast In De Waaier. Iedereen had een sprint verwacht, maar Pogacar, Vingegaard, Van der Poel en Evenepoel verzorgden de show.

“Ik denk dat Vingegaard nog meer moreel winnaar is dan Pogacar”, stelt Zonneveld. “Eerst de ploeg: ik heb Visma zelden zo goed zien rijden in de finale van een WorldTour-koers dit jaar.”

Visma Lease a Bike zat met enorm veel renners voorin. “Ze waren heel indrukwekkend, en dat belooft wat voor de Tour. En daar moet Van Aert dan nog bij komen!'

Vingegaard gaat offensief koersen

Dat ook Vingegaard dan nog eens aanvallend begint te koersen maakte het helemaal af. “Ik vond het echt fantastisch. Hij was degene die aanviel en de kopgroep maakte. Terwijl hij in de voorgaande jaren zich geconcentreerd zou hebben op puur blijven bij Pogacar.”

Nu ging de Deen zelf aanvallen. “Dat doe je alleen maar als je echt goed in je vel zit. Als ik dit nu zie, denk ik: wow! Dat explosieve, dat felle, dat hebben we vorig jaar niet van hem gezien”, besluit de Nederlander.