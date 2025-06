"Hoe het gevoel zit?" Mathieu van der Poel krijgt puntentrui om de schouders in Dauphiné

Mathieu van der Poel deed in de Dauphiné opnieuw mee voor de ritzege. De Nederlander eindigde weer op de derde plaats.

Zondag leek Mathieu van der Poel op weg naar de ritzege in de eerste etappe van de Dauphiné, maar toen werd hij nog gecounterd door Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Ook vandaag zat de Nederlander in de slotmeters nog helemaal mee voorin. In de massasprint moest hij nu de duimen leggen voor Jonathan Milan. Van der Poel was opnieuw derde.

“Het was hectisch”, zei Van der Poel achteraf bij Het Nieuwsblad. “Het was een serieus gevecht richting die laatste bocht, waarna ik uiteindelijk in een goeie positie zat. Maar Milan was duidelijk de snelste.”

De Nederlander wist dat het heel moeilijk zou zijn om mee te doen voor de ritwinst, maar hij vond het opnieuw een heel goede test. “Het gevoel? Het was een andere finale dan zondag, maar op zich voelde ik me wel oké.”

Door zijn twee derde plekken komt Van der Poel wel als eerste te staan in de groene trui, maar of het zijn bedoeling is om die te houden is maar zeer de vraag.