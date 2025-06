Leugentje om bestwil of iedereen belazerd? Mathieu van der Poel krijgt op zijn donder

Mathieu van der Poel koerste zondag vrolijk mee in de Dauphiné. Al is niet iedereen zo opgetogen over de Nederlander.

Wat een ontknoping kreeg de eerste etappe van de Dauphiné zondagmiddag. Pogacar, Vingegaard, Van der Poel en Evenepoel maakten onderling uit wie de zege zou pakken. Dat Mathieu van der Poel aan de start stond was sowieso al een opsteker van jewelste, want de Nederlander kwam onlangs ten val en liep daarbij een vervelend breukje in de pols op. Tom Danielson vindt het allemaal een beetje bij het haar gegrepen wat hij zag. Volgens hem klopt er iets niet bij Van der Poel. Gaat het om een leugentje om bestwil of belazert hij iedereen? Vraagtekens bij breukje van Mathieu van der Poel “Een gebroken wat? Normaal gesproken is een dergelijke blessure heel serieus voor fietsers en motorcrossers”, zegt hij op sociale media. “Het kan je loopbaan beïnvloeden als het niet goed herstelt. Ik denk niet dat twee weken genoeg tijd is om het te laten helen.” Volgens Danielson klopt het niet dat Van der Poel met een dergelijke breuk zo koerst. “Of hij koerst nu met veel risico, of de breuk is niet zoals hij eerder aangaf.” Danielson ziet wel dat Van der Poel de goede vorm te pakken heeft en genoot van zijn aanwezigheid in de voorste linies. “Hij wint de rit bijna. Kan het dat zijn pols zijn sprint heeft beïnvloed? 100 procent.”