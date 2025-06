"Mooi verhaal, maar ik geloof er niet in": Wout van Aert veegt stelling van Jan Bakelants van tafel

Wout van Aert werkt in alle stilte toe naar de Tour de France. Enkel het Belgisch kampioenschap staat nog op zijn programma voor Le Grand Départ.

De zomer doet Wout van Aert altijd heel veel goeds. Dat verhaal liet Jan Bakelants horen over Wout van Aert. De analist vindt dat de renner van Visma Lease a Bike beter presteert in de zomer, dan in het voorjaar.

Wout van Aert kende een sterk voorjaar, maar de kers op de taart ontbrak wel. In de Giro begon onze landgenoot nog met wat problemen door ziekte, maar uiteindelijk bleek hij helemaal klaar te geraken naar het einde toe.

Bakelants verwacht dan ook wat te zien, deze zomer in de Tour de France. Volgens hem zal Van Aert daar weer helemaal schitteren, zoals hij in het verleden ook al vaak deed.

Wout van Aert gelooft niet in bioritmeverhaal van Jan Bakelants

Wout van Aert moet er hard om lachen, als men in de Tourspecial van Procycling vraagt of dat verhaal van Bakelants, dat hij beter is in de zomer dan in het voorjaar.

“Daar denk ik toch anders over”, klinkt het meteen. “Maar goed, laat me erin geloven, want ik heb in de zomer al op topniveau gekoerst. Dat bioritmeverhaal? Klinkt mooi, maar ik geloof er niet in”, is hij heel erg duidelijk.