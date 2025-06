Absolute topper uit het voorjaar zet Remco Evenepoel en Tadej Pogacar op scherp: komen hun dromen in gevaar?

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar komen stilaan in de belangrijkste periode van het jaar. Niet iedereen ziet hen hun hoofddoelstelling realiseren.

Er is in de Dauphiné nog niet zoveel gebeurd maar voor sommigen wel genoeg om conclusies uit te trekken. Jonas Vingegaard maakte een heel snedige indruk. Zijn aanval in de openingsetappe zindert vooral in Denemarken na. De ene wordt er al enthousiaster van dan de andere. Mads Pedersen zit in het kamp van de positivo's.

Hij rijdt natuurlijk voor een andere ploeg, maar het blijft een landgenoot van Vingegaard. Pedersen zou de kopman van Visma-Lease a Bike dus zeker succes in de Tour gunnen. Pedersen, die zelf een dijk van een voorjaar reed, liet in de podcast Lang Distance blijken dat ook hij genoten heeft van die eerste etappe in de Dauphiné.

Pogacar moet op de tanden bijten

Pedersen rijdt in deze rittenkoers voor alle duidelijkheid niet mee. Volgens hem was Pogacar best wel verrast door de aanval van Vingegaard. "Je ziet dat Tadej denkt: wat gebeurt hier in godsnaam, wat is dit? Hij dichtte dat gat ook niet zo makkelijk als hij misschien zou denken. Je zag hem echt op zijn tanden bijten om die kloof dicht te rijden."

"Het was geweldig gedaan van Jonas", kirt Pedersen van plezier. "Geweldig, geweldig, geweldig. Hij doet het op het terrein van Pogacar. Het zou dus kunnen dat Tadej dit niet had verwacht." Het is nog weken tot de Grand Départ, maar Pedersen is nu al overtuigd. "Ik gooi het maar in de groep: Jonas wint de Tour", voorspelt de renner van Lidl-Trek.

Tour niet winnen zou teleurstelling zijn voor Pogacar

Dat zou dus betekenen dat Pogacar en Evenepoel er naast grijpen. Evenepoel verklaart wel dat zijn ambitie is om de kloof met de twee andere grote tenoren te verkleinen, maar het winnaarstype in hem moet toch ook dromen van het allerhoogste. Voor Pogacar zou het zeker een ontgoocheling zijn als hij de Tour niet kan winnen.