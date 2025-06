Eén kindje overleefde niet, maar Robbe Ghys en Amber blijven ouders van tweeling: "Liefde en verdriet dicht bij elkaar"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wat een emotionele rollercoaster hebben wielrenner Robbe Ghys en zijn vriendin Amber Cannoodt doorstaan. Ze waren in blijde verwachting van nieuwe telgen in hun gezin, maar wisten enkele maanden geleden al dat een van hun zoontjes de zwangerschap niet zou overleven.

Robbe Ghys schreef toen reeds een emotionele boodschap op Instagram om hun verdriet publiekelijk te maken en afscheid te nemen van hun zoontje. Ze zouden hem de naam Zion geven. Wat moet het hard zijn om te horen dat je je ongeboren kind zult moeten afstaan. Dat wens je niemand toe, maar Robbe en Amber hadden nog altijd iets om voor te vechten.

Enkele dagen geleden vond de bevalling plaats. Robbe Ghys heeft samen met zijn partner nu definitief afscheid moeten nemen van Zion. Gelukkig is de 28-jarige renner van Alpecin-Deceuninck wel opnieuw vader geworden van een gezond kindje. Hun andere zoontje is met de naam Sky in deze wereld gekomen en met hem gaat alles goed.

Robbe Ghys en Amber vormen nu gezinnetje van 5

Dit hebben Robbe en Amber nu gedeeld op Instagram: "Maandenlang gevochten voor onze 2 ventjes. Voor altijd onze tweeling, voor altijd de kleine broertjes van Nox. Ons gezinnetje van 5." Ze maken dus duidelijk dat ze zich echt wel ouders van een tweeling voelen en dat ze Zion ook voor altijd in hun hart sluiten en nooit zullen vergeten.

"Liefde en verdriet zo dicht bij elkaar. Maar wat zijn we enorm dankbaar. Voor iedereen die dit verhaal met ons doormaakte, de vele steun en moed die we kregen. Maar vooral voor ons enorme vechtertje Sky." Ongetwijfeld konden ze alle steun ook goed gebruiken. Ze hebben vooral ook zelf veel moed getoond om te blijven vechten voor Sky.

Bevalling heeft plaatsgevonden op 7 juni

De bevalling heeft plaatsgevonden op 7 juni 2025, laten Robbe en Amber nog weten. De Limburger heeft zijn partner in principe goed kunnen bijstaan, want hij zijn laatste koers dateert van de maand april. We wensen hen beiden veel geluk en sterkte.