Een ontzettend grote oproep: waarom zijn wielerliefhebbers ondanks aanvallen Van der Poel teleurgesteld na eerste Dauphiné-uren?

Ja, Mathieu van der Poel had er zin in. Het parcours leende zich er ook toe om er eens van bij de start in te vliegen.

Wie daar geen rekening mee gehouden heeft? De organisatie en de regie voor de tv-uitzendingen. Het was dus al spektakel van in het begin van de derde etappe van de Dauphiné, met onder andere Mathieu van der Poel die vier keer moest meespringen om uiteindelijk in de goede ontsnapping te geraken. Dat vuurwerk uit de eerste uren was smullen geblazen.

Alleen: we hebben er niets van gezien. De live-uitzending op televisie is vandaag pas begonnen om 15u25. Op dat moment was er dus al van alles gebeurd. Gezien de interessante ontwikkelingen vooraan hadden heel wat wielerliefhebbers graag meegenoten van het gevecht uit het wedstrijdbegin. Nu moesten ze het stellen met online updates.

Eerste acties Van der Poel niet te zien

Op X uiten enkele wielerfans dan ook hun ongenoegen. De ene is al scherper dan de andere. Mihai Simion, van wie het bekend is dat hij het wielrennen op de koers volgt, was hard voor de organisatie. "We hebben Mathieu van der Poel en Lipowitz in de ontsnapping en er zijn nog meer dan twee uur geen live-beelden? Is dit het amateuruurtje?"

We have Mathieu VDP and Lipowitz in the breakaway and no live broadcast for two more hours?#Dauphine pic.twitter.com/S0ruJEqULr — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 10, 2025

Een zekere Quentin staat er absoluut niet van versteld dat dit probleem in uitgerekend deze wedstrijd opduikt. "Het is elk jaar hetzelfde liedje in de Dauphiné met de tv-uitzendingen", klinkt het. "Het is nochtans de ASO die de wedstrijd organiseert. Ik kan dus moeilijk geloven dat ze niet de middelen hebben om dit goed aan te pakken."

Wielerfans willen integrale uitzending

Ook een zekere Thomas blijft ontgoocheld achter. "We willen een integrale uitzending! We missen een knotsgek koersbegin", beseft hij. Zelfs komende zaterdag zullen sommigen fans op hun honger blijven zitten. De live-uitzending van de koninginnenrit begint pas wanneer heel wat klimkilometers reeds achter de rug zijn.