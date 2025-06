Krijgen we een herhaling van zotte clash met Pogacar, Vingegaard en Van der Poel? Evenepoel onthult cruciaal sleutelpunt

Het was ronduit gek dat we op de eerste dag van de Dauphiné al Evenepoel, Pogacar, Vingegaard en Van der Poel tegen elkaar zagen strijden. Alle grote namen waren meteen op de afspraak.

Misschien krijgen we twee dagen later wel een herhaling van dat scenario. De finale van de derde etappe uit de Dauphiné is immers ook best uitdagend. Dat doet ons meteen terugdenken aan die aanval van Vingegaard in de openingsetappe en Remco Evenepoel die een prima antwoord in huis had. Uiteindelijk werd er toch voor de zege gesprint.

Cycling Pro Net stelde de vraag: krijgen we opnieuw vuurwerk tussen de toppers? "Het lijken klimmetjes van min of meer dezelfde categorie", sluit Evenepoel het zeker niet uit. "Ze zijn wat langer en wat minder steil, maar nog altijd behoorlijk zwaar. Het zijn ook smalle wegen." Op zo'n wegen is het altijd zaak om alert te zijn om ongelukken te vermijden.

Evenepoel waarschuwt voor sleutelpunt

De opperste concentratie zal dus weer behouden moeten worden. "Het zal belangrijk worden om op twintig kilometer van het einde vooraan te zitten. Het is dan nog wel ver tot aan de aankomst. Er is één sleutelpunt in de etappe en daar moeten we er staan", heeft Remco Evenepoel een duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step.

Evenepoel geeft tenslotte ook nog zijn inschatting van hoe het finaal in deze derde etappe zal uitdraaien. "Misschien zullen enkele pure sprinters in de problemen komen. De sprinters die goed kunnen klimmen zullen overleven. Misschien kunnen zij er dan voor sprinten aan de meet." Veel zal afhangen van wie juist overboord gaat.

Afwachten of Milan lost of niet

Het kan dus een scenario zoals in de openingsetappe worden, maar evengoed lijkt de derde rit eerder op de tweede rit en zitten ook mannen als Jonathan Milan nog vooraan. In elk geval kan er wel een soort sprint verwacht worden aan de aankomst in Charantonnay.