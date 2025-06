Mathieu van der Poel doet een gezien zijn carrière straffe uitspraak en heeft ook scherpe boodschap voor vluchtgenoten

Zijn gelaatsuitdrukking aan de aankomst vertelde het al enigszins. Mathieu van der Poel bevestigde ook dat hij diep is gegaan tijdens de derde Dauphiné-rit en dit is exact wat hij nodig heeft in aanloop naar de Tour.

"Dit was één van de zwaarste dagen ooit op de fiets", verbaasde Van der Poel meteen bij Eurosport. Dat is toch wel een bijzondere uitspraak van iemand die we al vaak in het rood hebben zien gaan in sommige van de zwaarste koersen ter wereld. "Ik ben superblij met de vorm, maar het is supermoeilijk om te winnen als je in deze positie zit. Alles moet honderd procent kloppen."

Van der Poel bedoelt hier duidelijk mee dat hij als grote favoriet vooraan zat maar zonder ploegmaat. Dan word je geviseerd. "Het is een kwestie van gokken, maar het is een mooie dag geworden. Veel renners keken naar mij, maar als je wil winnen, moet je ook naar de anderen kijken", is zijn boodschap aan bepaalde medevluchters.

Van der Poel kon niet op alles reageren

"Het is niet aan mij om op elke aanval te reageren." Van der Poel was dus niet van plan om alle kastanjes uit het vuur te halen. "Ik heb op verschillende versnellingen gedemarreerd maar niet op alle aanvallen." Wat maakte het dan zo zwaar? "Een combinatie van factoren, maar we reden aan een gemiddelde van 45 kilometer per uur in een rit met 3000 hoogtemeters. Dit zegt genoeg."

Achter de strategie om van in het begin aan te vallen zat een duidelijke bedoeling. "We dachten dat de ontsnapping wel een kans zou maken. Uiteindelijk kregen we niet zoveel ruimte, waarschijnlijk omdat Lipowitz mee vooraan zat. Dat was een beetje jammer. We hebben de hele dag hard gereden om voorop te blijven. Het is goed om toch wat punten voor de groene trui te pakken."

Zware dag belangrijk voor Van der Poel

Van der Poel is zeker dat hij beter zal worden van de geleverde inspanningen. "Het is belangrijk voor de vorm om zulke dagen te beleven. Het is onmogelijk om die na te bootsen op training. Dat is waarom ik hier ben", verduidelijkt hij.