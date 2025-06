"Proberen vechten met Van der Poel aan 70 kilometer per uur, geen goed nieuws!" Maar niet iedereen snapt jury-beslissing

Het was uiteraard niet letterlijk een vechtpartij. Bij het ingaan van de laatste kilometer in de tweede etappe van de Dauphiné ontstond er wel een strijd voor het wiel van Jonathan Milan. Mathieu van der Poel zat perfect gepositioneerd, maar ook Emilien Jeannière en Paul Penhoët wilden dit wiel. Die laatste kwam vast te zitten tussen de andere twee.

Penhoët vond er dus niets beter op dan wat te duwen, dan enkele kwakjes uit te delen. De 23-jarige Fransman kon niet verhinderen dat hij enkele posities verloor. Uiteindelijk kon hij nog wel zijn sprint lanceren en spurtte hij naar een verdienstelijke vijfde plaats. Die uitslag werd hem echter afgenomen: de jury declasseerde hem en gaf hem een gele kaart.

Ook toen de sprint aan de gang was, kreeg Penhoët al de wind van voren van één van de tv-commentatoren. "Een groot risico op een valpartij. Wat een foute boel, het rijgedrag van die renner van Groupama-FDJ. Paul Penhoët heeft proberen te vechten met Van der Poel. Aan die snelheid, aan 70 kilometer per uur, is dat geen goed nieuws!"

I fail to see a reason why Penhoet should be relegated. Race incident, twice. Just tries to stay upright on the bike. And when you relegate it is more then enough. The yellow card is seriously over-penalisation. https://t.co/XfPZazUVeE